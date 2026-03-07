Pêche de la truite, coup d’envoi !

Samedi 14 mars, c’est l’ouverture de la pêche de la truite en Loir-et-Cher !

Dès 6h38 (une demi-heure avant le lever du soleil), samedi 14 mars, les pêcheurs munis de leur carte de pêche 2026 pourront retourner au bord de l’eau.

Pour une ouverture réussie, la fédération de pêche vous préconise

Le check-up matériel : inspecter sa canne et ses hameçons,le moulinet doit être fluide, et un fil en bon état.

Votre lieu de pêche : nous vous conseillons de choisir des lieux que vous maîtrisez. Prévoyez le plan B, comme les plans d’eau de notre réseau s’il y a une grosse montée des eaux . Faire une session de repérage quelques jours avant l’ouverture vous permettra de connaître le terrain.

Votre technique de pêche : il n’y a pas une meilleure qu’une autre, faites-vous plaisir, utilisez celle qui vous fait frémir le plus.

Pas de poisson ?, ne vous limitez pas et adaptez-vous, changez vos appâts, passez du TOC aux leurres, changez de coloris ou même de technique. Le poisson, c’est toute une réflexion.

Un point de réglementation :

N’oubliez pas que la pêche en marchant dans l’eau est interdite du 14 au 31 mars dans les cours d’eau de 1ère catégorie piscicole pour préserver les œufs et les alevins. La pêche aux leurres est interdite jusqu’au 24 avril sur les rivières et plans d’eau classés en 2e catégorie piscicole.

La taille minimale de la truite est de 25 cm et le quota est de 6 truites /jour /pêcheur en Loir-et-Cher.

Pour votre information, tous les ans, le pôle technique de la Fédération suit la reproduction de la truite de très près. L’objectif est de connaître les sites de reproduction et d’appliquer une gestion patrimoniale (sans déversement)Les déversements s’effectuent sur des secteurs plutôt dégradés pour ne pas gêner les truites issues de la reproduction naturelle.

Dans le département du Loir-et-Cher, nous avons un total de vingt rivières classées en 1ère catégorie piscicole. La plupart se situent dans la vallée du Loir et de la Braye. Néanmoins, sur l’axe Loire, vous pourrez vous rendre sur la Petite Tronne à Suèvres ou dans le sud du département sur la Petite Sauldre à Souesmes.

Retrouvez tous les parcours affiliés à notre réseau sur https://www.geopeche.com/

Certaines rivières abritent la truite sauvage issue d’une reproduction naturelle. Pour permettre le renouvellement du stock, prenez soin d’effectuer un prélèvement raisonné et raisonnable.

Opération “Truites de Pâques” les 6 et 7 avril

Comme chaque année, lors du week-end de Pâques, la fédération, en partenariat avec les associations de pêche locales (AAPPMA) poursuit son effort de promotion en déversant des truites sur une vingtaine de secteurs (plans d’eau et rivières) pour le plus grand plaisir des pêcheurs.

Pour toute demande d’informations complémentaires, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre association de pêche locale ou à consulter notre site http://www.peche41.fr/.

La fédération vous partagera les lieux de déversement de truites sur nos réseaux sociaux.