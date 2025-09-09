Regard posé en VendômoisÉconomie et société

Patrouille à vélo opérationnelle

12 Moins d’une minute
patrouille a velo 1

La brigade de gendarmerie de Thoré-la-Rochette a innové cet été avec l’acquisition d’un «Gendtruck», véhicule comparable à un camping-car pour sillonner les communes du territoire et offrir un point d’accueil au plus près des administrés. En complément, la brigade a reçu deux vélos pour qu’une équipe puisse être encore plus mobile afin de parcourir les nombreux chemins communaux et vicinaux grâce à un partenariat avec le syndicat ValDem, des VTT issus de ses déchetteries et collectés dans le cadre de son opération annuelle «Recyclons les vélos». Ces vélos ont été remis en état par l’atelier d’autoréparation mis en place au sein de la Régie de Quartier de Vendôme, garantissant ainsi leur parfaite fonctionnalité.

Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

