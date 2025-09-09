Patrouille à vélo opérationnelle

La brigade de gendarmerie de Thoré-la-Rochette a innové cet été avec l’acquisition d’un «Gendtruck», véhicule comparable à un camping-car pour sillonner les communes du territoire et offrir un point d’accueil au plus près des administrés. En complément, la brigade a reçu deux vélos pour qu’une équipe puisse être encore plus mobile afin de parcourir les nombreux chemins communaux et vicinaux grâce à un partenariat avec le syndicat ValDem, des VTT issus de ses déchetteries et collectés dans le cadre de son opération annuelle «Recyclons les vélos». Ces vélos ont été remis en état par l’atelier d’autoréparation mis en place au sein de la Régie de Quartier de Vendôme, garantissant ainsi leur parfaite fonctionnalité.