Meslay à l’heure de la journée littéraire

9ᵉ édition de la Journée Littéraire dimanche 14 septembre, devenue un rendez-vous incontournable de cette fin d’été organisée dans ce lieu unique dans le Vendômois, le château de Meslay, où l’on aura la chance de côtoyer sur ses terrasses, des auteurs prestigieux venus présenter leurs derniers ouvrages.

À l’origine de ce salon particulier du livre, cette Journée Littéraire était une idée de Jean-Baptiste Anginot, membre actif de l’association Culturelle des Amis du Château de Meslay. En effet, le souvenir de la manifestation «Zinc de Livres» qui fonctionnait très bien lui était resté en mémoire où les nombreux auteurs étaient répartis dans des lieux différents, souvent dans des cafés, une sorte de déambulation dans Vendôme pour les lecteurs partis à leur rencontre. Dès le début de cette aventure, la rencontre également avec Patrick Tudoret, auteur vendômois de nombreux romans à succès dont «Juliette-Victor Hugo – Mon fol amour» adapté au théâtre, a été également déterminante avec son réseau d’auteurs et d’écrivains.

Pour cette nouvelle édition, le château de Meslay accueillera donc un plateau prestigieux comme la présence, entre autres parmi les 35 auteurs invités, de Roselyne Bachelot, Patrice Duhamel, Irène Frain, Nathalie de Saint-Cricq, Stéphanie des Horts (cf ci-joint interview) ou Jacques de Villiers. De nombreuses animations viendront compléter cette somptueuse fête des écrivains, avec 2 débats, «images et Politiques» à 14h30 et «Le polar, miroir de notre société» à 16h15 animé par Patrick Tudoret et Antoine Glaser, journaliste spécialiste de la France- Afrique qui vient de sortir en 2025 son dernier roman géopolitique «Sombre lagune» aux éditions Broché.

La remise de prix littérature jeunesse en collaboration avec le professeur Rodolphe Ngong Ngoua du lycée Saint Joseph où les lycéens devaient écrire cette année une nouvelle sur le thème «Une lettre écrite par Victor Hugo à son amour passionné, Juliette Drouet», déclarer leur flamme comme un auteur du XIXe siècle pour des jeunes du XXIe siècle, plus habitués aux messages sms qu’aux lettres ! Certaines nouvelles seront lues même pendant la journée par la comédienne Marie Lussignol, qui interprète Juliette dans la pièce de Patrick Tudoret.

Une manifestation qui ne pourrait pas se dérouler sans les nombreux bénévoles de l’association Culturelle des Amis du Château de Meslay qui toute la journée assureront la liaison entre les visiteurs et les auteurs.