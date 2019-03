Plus que jamais, il faut oser et jouer gagnant l’apprentissage…

La première semaine de l’apprentissage dans l’artisanat a mobilisé, en février, l’ensemble des forces vives de chaque Chambre de Métiers et de l’Artisanat de France ( CMA ), afin de promouvoir ces filières d’excellence qui sont sûres à plus de 90% de fournir des emplois à celles et ceux qui suivent ces cursus.

Sur le thème «C’est toujours le bon moment de s’orienter», les CMA conseillent une voie qui doit être plus choisie que subie. Il y a de nombreuses sources d’information pour pouvoir trouver une formation en alternance (www.centre-alternance.fr), à tout moment de la vie, soit dès la sortie du système scolaire traditionnel ou en cas de changement de qualification, en reconversion (22 adultes en 2018-2019 contre 18 l’année scolaire précédente, en Loir-et-Cher), et ce, dans l’un des 112 CFA (centre de formation des apprentis) de France, dont celui de Blois qui propose pas moins de 30 formations. Il y aura des débouchés assurés dans les quelque 7.300 entreprises artisanales recensées en Loir-et-Cher, au 31 décembre dernier et il a été vérifié que plus de 41% des chefs d’entreprises ont commencé comme apprentis, tout comme un apprenti sur deux reste dans l’entreprise qui l’a accueilli en formation.

Il y a, certes, du chômage en France, mais quand on saura que plus de 700.000 postes sont à pourvoir, actuellement dans le Pays, on se pose des questions…

Un vibrant appel a été lancé envers les jeunes, leurs parents, leurs professeurs, par les responsables départementaux de la CMA 41, qui souhaitent que chacun ose franchir le pas vers ces branches de métiers qui peuvent mener à des diplômes d’ingénieurs et de hauts responsables, avec des titres de Meilleurs Ouvriers de France, entre autres, à la clef. «Ce sont des filières sûres et valorisantes, pleines de découvertes et d’enrichissements» assurent les chefs d’entreprise installés…

Avec les nouvelles installations du CFA-BTP, fonctionnelles et modernes, et en attendant le futur CFA Interprofessionnel, le Loir-et-Cher, est bien armé pour relever les défis à venir…Que chacun(e) sache saisir la chance qui lui est offerte pendant qu’il est encore temps pour réussir sa vie, à défaut de ne pas la rater…

Rens. Chambre de Métiers et de l’Artisanat, www.cma-41.fr ou au 02 54 44 65 83 ou au

Centre d’Aide à la Décision –CAD- (cad@cma-41.fr), aux jours ouvrables.

Richard Mulsans