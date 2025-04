Plusieurs contrôles en mars

La lutte contre la concurrence déloyale est au cœur de l’action de la préfète de la région Centre-Val de Loire lors d’opérations de contrôle des transports routiers. En effet, Sophie Brocas, avec ses services et les gendarmes, a sanctionné le comportement infractionniste de deux entreprises lituaniennes de transport routier de marchandises, pour des motifs liés à la gravité et à la répétition d’infractions. Ces entreprises ne respectent pas des règles relatives au temps de conduite et de repos, mais également pratique le cabotage, nom donné au transport de marchandises (chargement-déchargement) entre deux lieux du territoire national, réalisé par un transporteur non établi en France, apportant une concurrence déloyale, notamment en matière de coûts salariaux bien moindres que les transporteurs locaux et nationaux.