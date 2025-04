Pour s’amuser avec l’« ortografe »

D’une matière qui a traumatisé toutes les générations d’écoliers, Jacques-Henri Rousseau, Vendômois, en a fait un jeu amusant pour petits et grands, un livre de dictées édité chez Larousse.

Professeur de Français à Vendôme jusqu’à sa retraite et grand connaisseur de Pierre de Ronsard, auteur de « La plume et l’Espée – L’idéal aristocratique et chevaleresque de Pierre de Ronsard », ouvrage encore référent sur la vie de Ronsard, Jacques-Henri Rousseau a animé et conçu pendant plus de quinze ans Les Dictées Ronsardiennes, manifestation de l’association Pierre de Ronsard dont il est membre depuis sa création. Défenseur acharné de l’orthographe qui, pour lui, est porteur de sens, il sort ces jours-ci un recueil qui regroupe seize dictées pour les ronsardiens et ronsardiennes et quatre dictées pour les ronsardeaux et les ronsardelles, écrites depuis 2009 en hommage à la langue dont il aime toutes les subtilités, mais également à son poète préféré.

Ces dictées ne sont pas comme celles de Pivot, elles sont déjà écrites et il vous faudra trouver toutes les fautes parsemées ingénieusement et habilement dans le texte.

« Vous devenez le correcteur avec, pour chaque texte, le nombre de fautes à retrouver. L’apprentissage du français est en chute libre en France, au contraire des mathématiques qui, elles, sont plus ludiques. Grâce à ce livret, on peut dorénavant s’amuser en famille avec l’orthographe » conclut, plein d’humour, l’auteur.