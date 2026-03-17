Pour la production locale et en circuit court uniquement

Le magasin Les Bio du Coin situé au centre-commercial de la Papeterie à Vendôme-Naveil existe depuis 2019. Sa création dès l’origine est due à la volonté d’une poignée de producteurs bio du Vendômois de présenter leur production à la vente en circuit court en plus de leur présence tous les mercredis sur le marché devant l’Hôtel de Ville de Vendôme.

Depuis plus de six ans, Les Bio du Coin ont étoffé leur offre. De quelques producteurs, aujourd’hui ils sont bien plus nombreux avec plus de 70 fournisseurs-producteurs à jouer de l’extra-frais et du circuit court. On y trouve les produits bio cultivés ou élevés localement dans le Vendômois évidemment et les départements limitrophes au maximum. La vraie différence par rapport aux autres magasins classiques, c’est que le producteur est responsable de son produit de A à Z, c’est à dire de la livraison à la vente, le magasin n’achetant aucune marchandise mais restituant aux producteurs le montant de la vente qu’il a décidé moins une commission pour l’échange effectué.

L’idée des Bio du Coin était dès le départ d’encourager une jeune génération à s’installer et s’engager dans la production bio pour fournir les rayons. Régulièrement le magasin accueille de nouvelles productions maraîchères mais également artisanales avec des animations tout au long de l’année.

Les Bio du Coin. Centre commercial de la Papeterie à Montrieux-Naveil. Ouvert du mardi au samedi Les Bio du Coin. Centre commercial de la Papeterie à Montrieux-Naveil. Ouvert du mardi au samedi lesbiosducoin.fr

Quelques producteurs que vous retrouverez au magasin parmi les 70 fournisseurs :