Lavandula thumbelina Leigh

Rares sont les lavandes naines. Elles conviennent pour les jardinières d’appartements, maisons, balcons, petits jardins, bordures de grands massifs, terrasses de cafés…

La Lavandula thumbelina leig est très lumineuse avec une floraison débutant dernière semaine de mai allant jusqu’à fin juin, début juillet. Les épis sont courts et très nombreux de couleur bleu violet. La plante libère bien-sûr un agréable parfum.

Sa taille est de 35 cm de haut sur 45 cm de diamètre. Son feuillage fin parfumé se colore de gris bleuté avec un bon ensoleillement.

Elle supporte tous les terrains sauf argileux, humides. En cas d’ excès d’eau répété, ses branches dépérissent avec la présence d’un champignon. Une simple petite dose de fumure organique l’ aide à se nourrir. Désherber en griffant le sol, l’aérer sont les deux atouts de réussite pour cette plante qui deviendra très généreuse.

Après floraison, la plante sera taillée en boule pour retirer les épis et leur fines tiges. Ne jamais raccourcir en ne laissant pas quelques feuilles : elle ne repartira pas comme un conifère.

Elle se bouture en fin d’ été mais il faudra être patient pour la voir grossir. Elle se rempote dans des godets ou pots plastique profonds dit “anti chignons” laissant la racine pousser en profondeur. Elle ne tournera pas comme un chignon. Les plantes rempotées dans de simples godets ont peu de chance de s’installer en profondeur convenablement. Cela se découvre en dépotant votre plante. La racine tourne en rond. C’est le cas de nombreuses plantes invendues remises sur le marché l’année suivante.

Jean François BRETON