Pour partager la culture africaine

«Afrivision», nouvelle association créée en décembre dans le Vendômois pour présenter toutes les richesses culturelles de l’Afrique, s’active sur sa première manifestation, une séance de cinéma en compagnie du réalisateur africain, Cédric Ido.

C’est en 2015, que Bertrand Ilboudo, d’origine burkinabèe, arrive à Vendôme. En effet, après avoir vécu 8 ans avec sa femme vendômoise au Burkinabé, ils décident pour raison professionnelle de déménager sur Vendôme. «Je suis arrivé le 7 avril et le 15 je m’inscrivais déjà dans l’association Promenades Photographiques. Quand tu arrives dans une nouvelle localité, il faut t’intégrer pour partager avec les gens» précise t-il. Avec ses quinze ans d’expérience en tant que preneur de son dans des productions burkinabèes ou, plus largement, africaines et des coproductions françaises, Bertrand Ilboudo participe et partage avec de nombreuses associations, comme Pôle Image 41, sa pratique cinématographique. Il rencontre alors moult passionnés avec qui il va concevoir cette nouvelle association Afrivision entre autres, avec Claude Gérard, qui en est le secrétaire.

Partager les richesses culturelles de l’Afrique au travers des projections de film et organiser autour de ces événements des rencontres-débats, des expositions photos, de la littérature, de l’art culinaire ou de l’art graphique. «Avec 54 pays sans parler des centaines d’ethnies, l’Afrique est un thème inépuisable en terme de culture. L’idée est de se rapprocher des autres associations pour partager comme avec Vend’Afrik ou Horizons Sahel» détaille Bertrand Ilboudo. Le 12 février, «La vie de château», un film comique réalisé à Paris au milieu de la communauté africaine, nombreuse dans la capitale sera présenté au public vendômois avec l’un de ses réalisateurs Cédric Ildo. «Une programmation que nous souhaiterions mettre en place tous les deux mois et pas forcément à Vendôme mais dans tout le Vendômois. Cela peut être également des documentaires ou des cinés-apéros, rien n’est arrêté» souligne Claude Gérard. Fin avril, la venue de Dragross Ouédraogo, enseignant le cinéma africain à l’université de Bordeaux, est programmée.

Une nouvelle association ouverte à tous et qui souhaite présenter une culture africaine foisonnante et féconde. Et, pourquoi ne pas réunir plusieurs associations pour un projet vendômois de manifestation autour de l’Afrique ?

12 février – Projection La Vie de Château-

20h45 au Ciné Vendôme

Rens : asso@afrivision.fr – 06 33 32 32 12

Alexandre Fleury