Pour préparer la fête du jumelage

En 2023, Vendôme recevra la ville allemande de Gevelsberg pour fêter ensemble ses 50 ans d’amitié. Un anniversaire qui se prépare bien en amont avec le nouveau président élu en 2019 du Comité de Jumelage Vendôme-Gevelsberg, Didier Petit-Jean.

Bercé à l’Europe dès sa plus jeune enfance par ses études dans une école européenne en Belgique, Didier Petit-Jean, nouveau président du Comité de Jumelage Franco-Allemand de Vendôme, croit à juste titre à l’amitié entre les peuples. Parlant Allemand, Italien et Néerlandais, Didier Petit-Jean se défend et jure bien qu’il a beaucoup perdu par sa non-pratique des langues. En pleine préparation du cinquantenaire du jumelage au printemps 2023 à Vendôme, il a pu réorganiser son bureau et créer trois commissions qui vont l’aider à structurer l’association : Communication et prospection, Jeunesse et sport et Associations et animations « Dès mars 2019, avec le Conseil d’administration, j’ai instauré trois parties distinctes pour l’activité globale de l’association. Ces trois commissions sont effectives depuis l’Assemblée Générale de cet automne en ayant rajouté une quatrième spécifique à la préparation de l’anniversaire à venir » détaille-t-il.

Même si la mairie reste pilote du jumelage et de la fête qui se prépare, l’association vient en aide aux autres associations lorsqu’elles se déplacent en Allemagne ou lorsqu’elles reçoivent. Pour l’événement de 2023, l’association recherche activement des hébergeurs vendômois, des familles également qui parlent la langue. Toujours en quête de nouveaux adhérents, le Président et sa femme Marie-Jeanne, secrétaire de l’association sont enchantés d’avoir accueilli au sein de l’association, quatre jeunes étudiants Lyna, Léopold, Chloé et Lina, tous germanophones et motivés pour s’impliquer, se rassurant ainsi d’une relève qui, parfois, peine à venir.

comitejumelagevendome@gmail.com

Alexandre Fleury