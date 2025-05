À l’occasion des 3ᵉˢ Assises du logement et de l’hébergement un nouveau dispositif et plan départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ont été votés pour la période 2025-2030 sous le nom «Un chez soi pour tous en Loir-et-Cher», un engagement collectif inédit entre l’État, le département et l’ARS, pour un logement digne et accessible à tous. «Ce dispositif repose sur une conviction forte : le logement est un droit fondamental et un levier essentiel d’inclusion sociale et de santé» soulignait Florence Doucet, vice-présidente du conseil départemental de Loir-et-Cher en charge du dossier. Il sera donc accompagné d’actions concrètes, au plus près des réalités locales avec une dynamique collective pour construire l’avenir. Ce dispositif est pionnier en région Centre-Val de Loire.