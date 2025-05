Maintenance avant la saison

Comme chaque année, les bénévoles du Train Touristique de la Vallée du Loir (TTVL) s’affairent autour du train pour la maintenance avant le lancement de la saison touristique.

Il y a toujours des travaux de maintenance à effectuer sur la mécanique. Malgré le soin apporté chaque jour au train, les pièces s’usent et il faut veiller à réparer régulièrement les petits problèmes. Christophe et Alain le savent bien et ce matin là, ils s’affairent pour vérifier et retrouver un circuit d’air comprimé pour actionner les freins sans fuite importante. Quelques pannes électriques à réparer et l’un des deux moteurs est en difficulté, l’eau rentre dans une chemise qui est en réparation actuellement.

L’association possède également une draisine de 1965 qui sert pour l’entretien en ce moment de la ligne entre Montoire et Trôo qui, fin avril, a mobilisé quelques bénévoles. Car pour que le train circule, l’association a besoin de nombreux bénévoles, à l’entretien comme au service voyageur.