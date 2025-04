Préserver la biodiversité par l’action

Œuvrant depuis plus de quarante ans pour la protection de la nature et de l’environnement, Perche Nature a tenu son assemblée générale à Lisle le mois dernier. Aujourd’hui, plusieurs actions tournées principalement vers l’éducation à l’environnement et à la préservation des espèces et de leurs milieux, ces missions sont assurées par des bénévoles motivés et une équipe salariée.

Perche Nature reste une association qui présente chaque année un panel d’actions et de projets assez incroyable. Pour illustrer ces propos, Perche Nature a créé une frise des actions qui permet d’avoir en visibilité le développement de toutes celles-ci. «Nous avons mis des gommettes devant chaque action engagée ou réalisée afin de les valoriser. Nous sommes plutôt dans les temps comme pour Un toit pour la diversité ou Objectif mare» détaille Philippe Bourlet, co-président de l’association constituée en collégiale de plusieurs présidents.

En effet, les mares sont l’un des sujets phares du moment pour Perche Nature qui par son action essaie de les préserver soit en donnant des conseils soit en en créant de nouvelles. « Il n’y a plus d’intérêt pour les particuliers. Dans une ferme c’était un point d’eau pour le bétail, une réserve d’eau bien utile. Aujourd’hui il y a même des propriétaires qui mettent des poissons rouges qui par leur voracité empêchent toute autre vie dans la mare, entre autres celle des amphibiens » poursuit Estelle Vanden-Abeele, directrice de l’association.

Quant à l’action « Un toit pour la diversité », Perche Nature, en coordination avec le réseau France Nature Environnement Centre-Val de Loire, met à disposition des particuliers, des bailleurs sociaux et des collectivités, ses compétences pour que la rénovation des bâtiments limite le déclin des espèces protégées. En les accompagnant, l’association propose de réaliser des diagnostics préalables aux travaux pour préserver cette diversité.

Les sujets ne manquent pas mais Perche Nature, actif et solidaire continue plus que jamais à sensibiliser et agir pour la biodiversité.