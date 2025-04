Le bénévolat récompensé

Quatre Vendômois récompensés en février par le Comité départemental des médaillés de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif ont été reçus en mars par Laurent Brillard et une partie du conseil municipal pour les mettre à l’honneur.

Afin de leur rendre hommage également après leur médaille départementale, le conseil municipal avait décidé de recevoir Isabelle et Alain Guyot, Patrick Souriau et Philippe le Gall pour leur offrir au nom des Vendômois quelques cadeaux à l’effigie de «Vendôme, bien plus qu’une place». «On dit toujours que les associations ne seraient rien sans un bureau qui fonctionne, c’est vrai, mais sans l’aide des collectivités non plus, c’est vrai et sans les partenaires, elles ne marcheraient pas non plus, tout cela est réel mais surtout sans les bénévoles et leur engagement quasiment quotidien, c’est certain qu’elles n’existeraient pas. Ce lien social entretenu par vous est primordial, cela encourage le sportif et notamment les plus jeunes qu’il faut aider et accompagner dans leur développement en transmettant par votre exemple les valeurs essentielles» développait le maire au côté de Jimmy Marcilly, adjoint en charge de la politique du sport à la ville de Vendôme.

Le profil de ces bénévoles est bien sûr différent mais tous ont en commun leur engagement pour le monde associatif : Isabelle Guyot, licenciée et trésorière de l’association La Joyeuse Pétanque et son mari Alain Guyot, membre du club depuis 1972, a fait partie du bureau depuis 1986 et en a été président pendant 20 ans. Patrick Souriau, membre de l’USV Natation, trésorier, impliqué dans de nombreuses autres associations comme trésorier de la Ludothèque Vendôme en Jeu, commissaire aux comptes pour l’USV-UA et le club de billard, adhérent au comité de jumelage Vendôme-Gevelsberg et vice-président du comité de jumelage Cloyes-sur-le-Loir – Hatzfeld. Quant à Philippe le Gall, c’est son action et son engagement dans les clubs d’arts martiaux à différents niveaux, départemental comme au niveau local, professeur de karaté au club vendômois, au judo club, mais également au jujitsu et au taï-chi. Pas un jour dans la semaine sans qu’il monte sur un tatami. « Ce que j’aime, c’est donner et partager mes connaissances. Les arts martiaux, c’est une école de la vie, vous ressentez et vous apprenez puis transmettez votre savoir » conclut-il.