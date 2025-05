Garden Party, exposition bucolique à Boursay

Samedi 7 et dimanche 8 juin, le village de Boursay accueillera sa 5e édition de «Garden Party», parcours bucolique et artistique. Plusieurs artistes et créateurs exposeront leurs œuvres dans huit jardins.

Au cours de leur promenade qui sera fléchée, les visiteurs pourront découvrir au cœur des jardins fleuris : sculptures, illustrations, aquarelles, céramiques, photographies, créations textiles et carnets de voyages.

Cette année, l’événement accueille de nouveaux artistes et de nouveaux participants qui ouvrent les portes de leurs jardins dont un jardin qui se trouve à Saint Agil à côté de Boursay où se tiendra également un troc de plantes. Le parcours s’agrandit, il sera fléché pour faciliter la visite, l’occasion pour les visiteurs de faire de belles découvertes et balades dans la campagne autour du village.

Liste des jardins ouverts : (Parcours fléché)

La Guignière chez Jeannette et Dominique Mansion (carnets de voyages, livres d’artistes, sculptures, Jean Pierre Mansion toupies en bois, Véronique Cormon peintures)

La Guignière chez Jean Paul Robinet (Collection de bonsaïs, Baseline Gailhouste Lesacabasba, créations textiles)

6 Route de Saint Agil chez Olivier de Montéty

5 Route de Saint Agil chez Santiago Arias (Peintures Isabelle Jaegle, sculpture Sebastien Arias)

19 rue des Ecoles chez Grégory Tchalikian (Estelle Dupen céramiques, Edwige Lesiourd photographies, Flora Malan créations en laine feutrée, Coralie Levieuge illustrations)

1 chemin de la Gâte chez Mathieu Bureau (Tableaux d’objets)

La Boutinière chez Lucie Monthioux et Frederic Madre brasserie artisanale bio de Boursay (sculptures en métal, HPO dessinateur, Au fil des Créalis créations textiles)

2 la Grande Bergerie 41170 Saint Agil chez Rosalie Paquez et Anthony Guzman-Martin (troc plantes, illustrations encre de Chine, technique mixte, Stéphane Catin sculpture)

La Maison Botanique de Boursay organisera pour l’occasion, samedi 7 juin de 14h à 16h, un atelier gratuit impressions végétales.

Thibaut Robert, passionné d’ornithologie, animera deux sorties thématiques autour des oiseaux des jardins samedi et dimanche (durée de la visite 1h, participation au chapeau) Point de rdv sur le parking de l’Église à 10h.

Le Café Galerie, 1 rue des Ecoles, servira tout au long du week-end boissons, gâteaux, glaces et proposera spécialement pour l’occasion une assiette gourmande avec de bons produits locaux. Les visiteurs pourront également chiner, profiter des terrasses et découvrir des créateurs et des produits locaux.

Samedi 7 juin à 19h, la brasserie bio La bout’ à la Boutinière accueillera un concert. Dans un format intimiste, la chanteuse Valérie Gabail et le pianiste Édouard Ferlet unissent leurs univers pour offrir un moment musical hors du temps, fait de liberté, de générosité et d’élégance. Un voyage musical ouvert, éclectique et profondément humain, participation au chapeau. Restauration sur place avec les pizzas d’O four et O moulin.

Parking: Place de l’Eglise à Boursay. Organisé avec le soutien de l’association Pays du Perche en Loir-et-Cher