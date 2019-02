Répit pour les patients et les aidants

Le maintien des personnes âgées à domicile expose chacun à être un aidant potentiel. Parents, conjoint(e), ou encore ami(e)… Selon le degré de perte d’autonomie et des troubles qui apparaissent chez la personne vieillissante, l’aidant se retrouve face à une situation parfois compliquée, souvent épuisante. Et c’est là que la Plateforme de Répit, un service de l’hôpital de Vendôme, prend tout son sens !

Issue du Plan Alzheimer 2008-2012, dispositif national de prise en charge globale du malade et de son entourage, la Plateforme de Répit est un service hospitalier mis en place à Vendôme en septembre 2013 par le Dr Jean Ishac, gériatre et chef de pôle du CSGA, Centre de Soins André Gibotteau, épaulé par Evelyne Parde, cadre supérieure du CSGA, Sandrine Daguet-Tricot, cadre de santé filière Alzheimer et Cécile Miranda, infirmière coordinatrice. Projet très innovant puisque Vendôme était jusqu’à aujourd’hui la seule ville du département à bénéficier d’un tel service public, avec 103 familles inscrites depuis sa création. L’ouverture d’une nouvelle plate-forme est prévue prochainement à Blois

Mission de cette Plateforme de Répit ? Double objectif : prendre en charge à domicile les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés et offrir du temps de répit et d’aide à l’aidant principal. La Plateforme de Répit préserve les capacités des personnes malades par la mise en place d’activités adaptées (travail sur la mémoire, sorties extérieures…) et prévient ainsi l’épuisement des aidants en leur permettant de maintenir leurs activités personnelles, voire de rompre l’isolement pour certains, avec des groupes de parole ainsi que des réunions d’information et de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer régulièrement proposés.

Ce service est aujourd’hui géré par le Dr Stéphane Brun, gériatre depuis fin 2016, avec Jacky Housset, directeur des soins, Nadia Plisson, cadre supérieure de santé, Sandrine Daguet-Tricot, cadre de santé de la filière Alzheimer, Tatiana Grandcoin, infirmière coordinatrice, ainsi que Claire et Philippe, aides-soignants formés. Psychologue et assistance sociale peuvent intervenir si besoin est. L’infirmière coordonnatrice effectue la première évaluation à domicile, avec la psychologue, et reste l’interlocuteur privilégié tout au long de la prise en charge. L’aide-soignant ou l’assistant de soins en gérontologie accompagne le malade par demi-journée, à son domicile ou à l’extérieur. Les répits sont répartis selon la demande et les disponibilités. La prestation est facturée selon la zone d’habitation, soit de 21€ à 39€ la ½ journée. « La Plateforme de Répit est un très beau pont pour passer tranquillement de la maison à l’institution mais aussi et surtout un accompagnement pour soulager l’aidant qui doit prendre soin de lui pour prendre soin de l’autre ! » témoigne Sandrine Daguet-Tricot. Quant à Micheline qui bénéficie de la Plateforme de Répit, elle ne pourrait plus s’en passer : « La venue régulière de Claire ou Philippe me fait tant de bien… Ils me soignent par leur patience, leur écoute, leur bienveillance et leur bonne humeur !».

Centre de soins André Gibotteau – 107 boulevard Kennedy – 41100 Vendôme

Plateforme de répit : 02.54.23.33.65 / repit@ch-vendome.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Le Petit Vendômois