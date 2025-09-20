Salon du livre à Vendôme

Organisé depuis plus de 20 ans par l’association le Cercle des Poètes retrouvés en Vendômois, le Salon du livre de Vendôme au Marché Couvert qui se déroulera sur une seule journée le samedi 27 septembre est orchestré par Littérart 41, l’association vendômoise qui promeut, entre autre, les auteurs locaux.

Ce rendez-vous important pour le patrimoine culturel de Vendôme perdure pour cette 22ᵉ édition, et c’est ce qui compte finalement. « Il n’était pas question que cela disparaisse, mais ce salon se fait dorénavant à notre sauce et nous modifions un peu la formule avec déjà une seule journée plutôt que le week-end complet et avec une nocturne jusqu’à 22h30 » détaille Pascal Blondiaux, président actif de l’association Littérart, auteur de nombreux ouvrages, romans et pièces de théâtre. L’aménagement également du lieu qui se fera plutôt par petits îlots pour éviter les longues tables où les auteurs sont alignés les uns à côté des autres et permettre une meilleure déambulation.

Ce qui ne change pas, c’est la venue de nombreux auteurs, une quarantaine dont 10 artistes avec le retour tant attendu d’une exposition des œuvres du Vendômois Jean-François Deschamps qui expose également en ce moment à la médiathèque de Vendôme. On notera la présence aussi des jeux de rôles car « il y a tout un travail autour du scénario d’un jeu et donc de l’écriture. Toutes les formes artistiques finalement comme le cinéma ou la chanson avec la venue au salon comme parrain Laurent Boiset de la troupe des « Madames sans Gêne » qui écrit toujours une chanson originale pour sa revue jouée au cabaret » poursuit Pascal Blondiaux.

Pour cette nouvelle édition, il est prévu également des conférences dont celle à 10h sur les Compagnons du jeu sur le Jeu de rôle et la remise à 11h30 des prix du concours de nouvelles lancé par Littérart au printemps dernier. Puis à partir de 19h30, place à une ambiance festive avec du théâtre joué par Bruno Massardo et pleins d’autres surprises en perspective !