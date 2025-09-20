L’opposition au projet continue

À Epuisay, outre le dossier des éoliennes qui a fait couler beaucoup d’encre, le projet d’installation d’une centrale à enrobés à chaud n’est toujours pas entériné malgré une forte mobilisation d’opposants depuis six ans. Ainsi l’Association pour la Protection Environnementale d’Epuisay et ses Alentours (APEEA) ne baisse pas les bras, bien au contraire et déploie avec ses adhérents et ses bénévoles une énergie pour que ce projet d’installation ne voit pas le jour. En effet, à l’heure où la cigarette est interdite dans les parcs de centre-ville, cette centrale à enrobés à chaud émanant des polluants toxiques, malgré des filtres prévus, doit s’installer à 400m d’une école et d’habitations ainsi que potentiellement souiller des terres cultivées en bio qui jouxtent l’installation. Il est prévu courant septembre que l’APEEA rencontre Laurent Brillard, président de l’Agglomération Territoires Vendômois pour étudier le dossier. Suite au prochain épisode…