Économie et sociétéÉconomie en Vendômois

L’opposition au projet continue

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 2 jours
103 Temps de lecture 1 minute
centre denrobes a epuisay 1
Pont de Mazangé en travaux

À Epuisay, outre le dossier des éoliennes qui a fait couler beaucoup d’encre, le projet d’installation d’une centrale à enrobés à chaud n’est toujours pas entériné malgré une forte mobilisation d’opposants depuis six ans. Ainsi l’Association pour la Protection Environnementale d’Epuisay et ses Alentours (APEEA) ne baisse pas les bras, bien au contraire et déploie avec ses adhérents et ses bénévoles une énergie pour que ce projet d’installation ne voit pas le jour. En effet, à l’heure où la cigarette est interdite dans les parcs de centre-ville, cette centrale à enrobés à chaud émanant des polluants toxiques, malgré des filtres prévus, doit s’installer à 400m d’une école et d’habitations ainsi que potentiellement souiller des terres cultivées en bio qui jouxtent l’installation. Il est prévu courant septembre que l’APEEA rencontre Laurent Brillard, président de l’Agglomération Territoires Vendômois pour étudier le dossier. Suite au prochain épisode…

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 2 jours
103 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

secheresse petite riviere3 1

Sécheresse été 2025

il y a 35 minutes
illustration du salon du livre 1

Salon du livre à Vendôme

il y a 2 jours
oiseaux 1

Le rendez-vous des ornithophiles

il y a 3 jours
joseph zimmer nouveau prefet de loi et cher 1

Nouveau Préfet du département

il y a 3 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2025 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page