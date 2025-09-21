Une information qui fait peur…

À chaque facture, la fiche ARS jointe est une obligation afin de présenter la qualité de l’eau distribuée aux usagers des communes. Une fiche qui rassure finalement quant à l’eau consommée. Mais sur la nouvelle facture 2025 reçue récemment de Vend’Ô, elle peut inquiéter !

Cette fiche de l’ARS qui concerne les communes d’Areines, Meslay, Saint-Ouen et Vendôme classe l’eau distribuée en catégorie C soit Eau de qualité insuffisante du fait de la présence de deux paramètres : le fluor et les PFAS. «L’ARS a passé notre note de A à C et nous voulons expliquer cette situation. Aucun danger, la fiche d’ailleurs précise quand on prend la peine de la lire entièrement que cette eau peut être consommée par tous, qu’elle est de bonne qualité» détaille Yann Trimardeau, vice-président de l’Agglomération Territoires Vendômois en charge du cycle de l’eau.

En effet, cet excès de fluor, oligo-élément naturel présent dans l’eau, concerne le forage de la Croix Blanche qui représente 4 % du volume de l’eau produite par Vend’Ô, une eau qui est mélangée dans le réseau et donc diluée. «La norme est de 1,5 mg/L et la valeur moyenne de toutes les analyses réalisées en 2024 lors des contrôles sanitaires ARS est de 0,145mg/L. La valeur trouvée de 2,73 mg/L a été effectuée en sortie de forage, avant dilution dans le réseau. Les analyses réalisées au robinet des usagers indiquent que l’eau distribuée respecte bien la norme qualité sur le fluor» poursuit le maire de Vendôme, Laurent Brillard.

Quant au suivi des PFAS, ces substances per- et poly-fluoroalkylés, il a été initié en 2024 par l’ARS suite aux récentes réglementations et ont été trouvées sur l’un des forages de Vendôme avec une valeur très proche du seuil réglementaire. «Toutefois, à la suite de cette alerte le 12 décembre par l’ARS et eu égard à l’absence de visibilité du comportement de ces polluants, Vend’Ô a décidé immédiatement de mettre le forage à l’arrêt, supprimant ainsi tout risque pour la santé» conclut le maire. Des solutions de filtrage sont à l’étude actuellement.