Tennis et Padel à la fête

Pour fêter la fin de saison, l’USV Tennis Padel organise, samedi 10 juin, une kermesse au club avec plusieurs attractivités pour petits et grands.

Dans un esprit de convivialité et d’échanges, le club de tennis et de padel de Vendôme promet, samedi 10 juin, une journée festive, ouverte à tous les adhérents et leur famille.

Dès 10 heures 30, le rendez-vous est donné au club house, rue Geoffroy Martel à Vendôme. De nombreux stands seront proposés aux enfants : maquillage, chamboule-tout, tir à la corde, animation radar, défi… avec un concours du plus beau déguisement. À l’heure du déjeuner, il sera possible de se restaurer sur place grâce un grand barbecue et une buvette ouverte toute la journée. À partir de 16h, des démonstrations de tennis seront faites par les enfants en fonction de leur niveau, l’occasion de montrer à leurs parents et au public leur progrès acquis au long de l’année. Les adultes pourront, quant à eux, participer à un tournoi « salade » à partir de 19h. Tout est ainsi proposé pour que petits et grands passent une bonne journée au sein de leur club de tennis / padel.

Par ailleurs, comme chaque année, en cette période de fin de saison tennistique, plusieurs tournois sont organisés par le club de mi-juin à mi-juillet. Notons celui des 8-16 ans, du 17 au 25 juin, avec une journée spéciale pour les 8-10 ans le 21 juin.

Les traditionnels stages d’été se dérouleront également pendant tout le mois de juillet – du 3 au 28 juillet – et du 16 au 25 août, en demi-journée ou journée complète. Ces stages sont ouverts à tous, par groupes de niveau aussi bien pour les jeunes que les adultes en soirée.

Les cours de tennis reprendront à partir du lundi 28 août avec la même équipe de moniteurs pour l’école de tennis, l’initiation / perfectionnement adultes et le centre de compétition. Félicitations à William Cheneveau et Camille Richoux qui ont obtenu avec succès leur diplôme d’éducateur tennis suite à leur formation de Certificat de Qualification Professionnelle avec le club pendant toute la saison.

À tous ceux qui souhaitent rejoindre le club et découvrir le tennis et/ou le padel, les inscriptions pour la rentrée de septembre sont d’ores et déjà ouvertes !