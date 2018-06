Tout sain… Tout simplement

A Vendôme, rue des Béguines, à l’angle de la rue du Change, le salon de thé Tout Simplement existe depuis maintenant trois ans. Un peu plus qu’un salon de thé pour Sylvie qui aime recevoir ses hôtes, aussi pour ses «cafés discut’»

En bord de Loir, l’endroit permet de se poser en dégustant des produits de choix. Le croque-monsieur est le plat signature de l’établissement.

Sylvie Toussaint, comptable dans une autre vie, accueille avec bonheur ses clients dans son petit salon à la décoration soignée. On s’y sent un peu comme chez soi, et tout est mis en oeuvre pour vous faire découvrir des produits de qualité, sains, à majorité bio et locaux, pour un plaisir gourmand et responsable. Très impliquée dans des activités d’entraide, Sylvie souhaite faire partager son concept qu’elle imagine plus proche d’une table d’hôte que d’un restaurant.

Elle cuisine sur place et devant vous les produits du marché, suivant les envies du moment. Une tarte aux pommes de terre servie avec une crème d’ortie fraîche de son jardin par exemple, et toujours la part belle aux produits frais. Avec naturellement des ingrédients issus de l’agriculture biologique que Sylvie s’attache à intégrer le plus possible à ses préparations. Une affichette en vitrine liste leur provenance.

Les desserts, composés le matin même, comme ses spécialités, le fondant au chocolat, le flan magique, le crumble ou le cheese-cake, sont aussi exposés dans sa vitrine. Libre à vous de faire votre choix.

Vous aimez les glaces ? Pensez Tout Simplement et sa sélection de glaces artisanales, biologiques ou de haute qualité.

Le thé, proposé aussi en vrac, est naturellement 100% bio et offre la possibilité de mélanges aux mille saveurs. Et qu’importe le moment de la journée, Sylvie a dans sa gamme les thés, infusions et chocolats chauds qu’elle vous aidera à sélectionner.

Dans ce lieu apaisé et chaleureux, à l’image de sa propriétaire, gourmets et gourmands peuvent aussi déguster milkshake, citronnade au gingembre, smoothies, confectionnés maison. Cerise sur

le gâteau, Tout simplement organise régulièrement des échanges, les fameux «cafés-discut’», on l’on se rend pour partager les expériences et les idées de chacun sur un sujet choisi ensemble. Un endroit qui se prête bien aux associations, lesquelles peuvent le privatiser pour des réunions en soirée.

Tout simplement bon, simple, avec une carte variée et renouvelée pour une pause hors du temps.

Et parlons avenir. Avec un chiffre d’affaires en progression, Sylvie projette de travailler en binôme et d’investir dans un store pour apporter plus de confort sur la terrasse aux beaux jours.

46, rue des Béguines à Vendôme

02 54 77 95 44. / 06 33 35 55 59

Du mardi au samedi, de 12 h à 19h,

le dimanche, de 15h à 19h.

Quelques mardis après-midi et dimanches après-midi fermés dans l’année.

Le Petit Vendômois