Une 2e Cocotte vient d’éclore

Créée en 2018 à Thoré-la-Rochette, l’épicerie associative Le Comptoir des cocottes a ouvert à Mazangé un deuxième magasin en septembre grâce à l’implication forte à la fois de la municipalité et des bénévoles du village autour de ce projet fédérateur.

Après de lourds travaux pris en charge par la mairie de Mazangé transformant l’ancien relais de poste du village en épicerie associative, gardant même son ancien guichet, Le Comptoir des Cocottes a ouvert ses portes pour le plus grand plaisir des Mazangéens. «Ce projet a été accueilli avec un véritable enthousiasme par tous les habitants et compte déjà 35 bénévoles aujourd’hui qui donnent quelques heures par mois pour le fonctionnement du magasin. Ce nouvel établissement comme celui de Thoré répond à un réel besoin à la fois de la population locale qui n’avait plus de commerce et pour tout le maillage économique en matière d’agriculture locale pour les 90 producteurs avec qui nous travaillons depuis cinq ans» souligne Christine Bourdier, directrice générale de l’association Le Comptoir des Cocottes.

L’association est donc passée en peu de temps de 4 à 9 salariés en CDI, avec, en plus en juillet, l’ouverture de la boulangerie des Cocottes à Thoré. «Nous ne faisons aucun bénéfice, ce n’est pas le but, juste ce qui permet de payer les salaires et nos fournisseurs locaux. Notre système véhicule de vraies valeurs avec les liens sociaux qui vont avec, nous essayons de fédérer des citoyens autour d’un projet avec des bénévoles engagés au côté de nos salariés» poursuit Christine Bourdier. D’ailleurs, comme à Thoré, plusieurs animations seront prévues prochainement, animations propres au magasin ou animées par les bénévoles comme celles organisées par les producteurs, toujours pour créer ce lien, mission indispensable et dans les gènes du Comptoir des Cocottes.