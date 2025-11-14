Économie et sociétéÉchos du commerce

Votre décoration de Noël

Le Petit Vendômois
12 Temps de lecture 1 minute
deco noel 1

Même si Noël semble encore loin, la décoration de la maison débute en novembre.

Souvent personnelle, cette décoration peut également suivre les tendances du moment. A Vendôme, plusieurs magasins vous proposent des éléments et accessoires pour faire de votre intérieur celui qui vous correspond.

Ainsi du côté de MJ Concept à Montrieux, il n’y a pas vraiment de tendance, hors le côté féérique de cette fête, le côté gourmand ou le côté enchanté. «Ce qui compte c’est de faire la décoration qui vous plait, celle qui se fait avec son cœur. Il y a la tendance mais il y a surtout ce que vous aimez» insiste Julie, gérante avec Matthieu de la boutique de décoration naveilloise.

Car comme l’on ne peut tout changer tous les ans, la tendance serait plutôt d’avoir un thème que l’on aime, l’or, l’argent ou le blanc, pour d’autres le rouge, et de venir agrémenter cette décoration que l’on possède déjà d’une ou de deux pièces chics supplémentaires. Pareil pour Karen du magasin Nature and Co à Naveil, amoureuse de la décoration, on y retrouve des thèmes différents pour satisfaire le plus grand nombre de ses clients. Côté chic bohème, côté plutôt industrielle, côté éthique avec le thème de l’Afrique ou celui beaucoup plus classique, du rouge et du vert.

Noël est une fête réellement familiale, cette décoration qui doit vous ressembler.

