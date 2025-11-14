Nouveau Club ConfluSciences pour ouvrir son esprit

ConfluSciences est un Club de jeunes, création de l’association qui organise «Sciences en folie vendômoises» animant et faisant vivre la science. Fort d’une première expérience ce samedi 11 octobre où le club a animé des ateliers sous l’œil fort intéressé d’Elodie Chaillou, ambassadrice régionale de la Fête de la science. À partir de ce mois, ConfluSciences se réunira à nouveau à l’école Yvonne Cholet pour créer et concevoir d’autres ateliers en prévision de l’Acte 1 du salon samedi 24 janvier pour le public. En ces temps où les sciences sont contestées à travers le monde, ConfluSciences veut promouvoir des esprits libres qui aiment partager avec leurs pairs ce qu’ils savent et apprennent.

Pour rejoindre le club ouvert à tous : J.F. Ortemann 06 80 10 50 32 conflusciences@gmail.com