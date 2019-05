Vox Pop, la chorale du Vendômois qui chante en rythme

Une chorale au rythme fou. Qui chante et, en même temps, qui bouge, façon gospel, pour que les pieds et les mains trouvent le juste tempo. Ça vous transporte, vous auriez même envie de danser avec eux et pourquoi pas de les rejoindre.

Le jeudi soir, c’est le jour de la semaine à ne pas louper, le jour des répétitions. Ils sont une trentaine sur la cinquantaine que compte la chorale, alignée face à Maïana Rosier, chef de chœur bien connu des Vendômois. Au début et depuis 2013, date de création de cette formation, Vox Pop commence toujours par se chauffer la voix comme toutes les chorales me direz-vous mais, ce qui change, en plus de la bonne humeur et des rires de ces chanteurs et chanteuses, c’est qu’ils commencent à battre la mesure avec leurs mains d’abord puis avec leurs pieds pour finir par les deux en même temps et dans des rythmes différents. Ça réchauffe et cela vous entraîne très vite, le plaisir de les écouter, de les voir s’amuser et prendre du plaisir tout en travaillant sérieusement. Vous pouvez même postuler pour rejoindre Vox Pop, on saura vous accueillir et vous faire connaître cet univers séduisant de bonne humeur. Une petite audition est juste demandée auparavant pour déjà savoir si vous savez chanter juste et surtout si vous avez le rythme.

En ce mois de mai, Vox Pop propose au Centre Culturel de Lunay de vous faire partager leurs chants Gospel, Jazz, Pop world et variété française lors d’une soirée. Pas de thème défini pour ce nouveau spectacle mais par contre beaucoup de chansons nouvelles, une sorte de challenge pour renouveler le répertoire. Une bonne occasion de les découvrir ou de les redécouvrir.

Vendredi 17 mai-20h30-Centre Culturel de Lunay

Renseignement : lamuzattitude.association@orange.fr /

06 72 38 40 07

Alexandre Fleury