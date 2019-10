Amies Voix 2019 : graine de sagesse et brins de folie

Cette année encore, le festival investira le territoire pour faire entendre ses voix et ses belles histoires. Lectures publiques, contes, musique et de nombreuses animations à destination de toutes les générations, sous la houlette de l’association «MusicOconte» et de la compagnie «Astolfo Sulla Luna» et dont la programmation est soutenue par le conseil départemental de Loir-et-Cher. Entrée libre.

Savigny-sur-Braye, Médiathèque, 7 rue Hélène Boucher, mercredi 9 octobre à 18h15. Réservation recommandée au 02 54 85 59 01.

«L’ogresse et les sept chevreaux». Catherine Lavelle (conte et chant)

La chèvre aux cornes jolies viendra-t-elle à bout de la féroce ogresse ? Et le rusé petit coq noir retrouvera-t-il son écu d’or dans le palais du roi ? De quel talent merveilleux la gourmande tortue d’Haïti saura-t-elle user pour endormir son monde et sauver sa vie ?… L’Ogresse et les sept chevreaux est un tissage de quatre contes traditionnels où les animaux petits mais rusés ont plus d’un tour dans leur sac pour arriver à leur fin.

Durée : 50 mn. Public : tout public à partir de 4 ans

Saint-Laurent-Nouan, Médiathèque, 22 rue des Ecoles, vendredi 11 octobre à 17h30. Réservation recommandée au 02 54 87 22 54.

Montoire-sur-le-Loir, Médiathèque, rue Marescot, mercredi 16 octobre à 16h. Réservation recommandée au 02 54 72 72 60

«Le mouton à réaction». Jeanne Ferron (conte)

Le Petit Prince a demandé à Saint-Exupéry de lui dessiner un mouton, mais qui a demandé à Jeanne Ferron de dessiner un mouton à réaction ? Au début, le petit mouton gambade, puis s’emmêle les crayons, tombe dans un trou. Un lutin le sort de l’ornière et le petit mouton retrouve sa liberté avec la puissance d’une fusée…

Durée : 55 mn. Public : tout public à partir de 6 ans

Villiers-sur-Loir, Bibliothèque, 2, rue du Chemin Vert, mardi 15 octobre à 17h. Réservation recommandée au 02 54 72 92 09.

Fréteval, salle de l’office de tourisme, pl. Pierre Genevée, samedi 26 octobre à 15h30. Réservation recommandée au 02 54 82 67 29

«Les pas sages d’un fou».

Kamel Zouaoui (conte), Nassim Kouti (musique)

Les histoires de Nasredine ont traversé les siècles et se transmettent de génération en génération, tout autour de la Méditerranée et bien au-delà ! Ce spectacle est une invitation au voyage, conté avec passion, à la manière du Goual (le Diseur

Maghrébin).

Durée : 60 mn. Public : tout public à partir de 6 ans

Mondoubleau, salle Consigny, place St Denis, mercredi 16 octobre à 15h. Réservation recommandée au 02 54 80 75 40.

«Une échelle pour la lune». Bernard Chèze (conte et musique).

Voici un hommage aux enfants qui refusent de grandir, aux simples, aux ravis, aux pêcheurs de merveilleux, aux sculpteurs de vent, aux guetteurs de reflets. Ici l’absurde devient raison,

les histoires se succèdent dans un joyeux illogisme, soutenues par d’étranges instruments de musique et d’objets sonores inattendus.

Durée : 60 mn. Public : tout public à partir de 7 ans

Saint Ouen, Bibliothèque, 17, rue Maryse-Bastié, samedi 19 octobre à 15h. Réservation recommandée au 02 54 73 27 32.

«La légende de Carcajou». Renée Robitaille (conte)

Grand Carcajou, l’Esprit maléfique de la Forêt, a enlevé le petit Yuma, le plus jeune chasseur du village. Castor, Corbeau et l’Ourse Bariba s’unissent pour combattre Carcajou et sauver l’enfant. Ce conte traditionnel du grand-nord canadien est une célébration de la nature et des liens qui nous unissent les uns aux autres… Une histoire d’entraide, de courage et de ruse !

Durée : 60 mn. Public : tout public à partir de 6 ans

Selommes, Médiathèque, 17 rue du bout des Haies, mercredi 23 octobre à 15h. Réservation recommandée au 02 54 23 83 34.

«Histoires d’en rire». Jeanne Ferron (conte)

Dans ce spectacle, Jeanne s’attache à dépeindre des figures féminines assez frappées, mi- dingues, mi-sages. Avec toute la rigueur scientifique que vous lui connaissez, elle analyse le phénomène du neurone fêlé sur des mammifères supérieurs, essentiellement des sujets femelles, issus d’un contexte bio-narratif.

Durée : 60 mn. Public : tout public à partir de 8 ans

Pour enrichir encore cet événement, les professionnels et les bénévoles du réseau de lecture publique ont programmé des animations «Off» :

Montoire-sur-le-Loir :

– Mercredi 18 septembre à 16h. L’heure du conte à la médiathèque Nef Europa. A partir de 4 ans. Sur résa. 02 54 72 72 60.

– Mercredi 9 octobre à partir de 15h. Atelier arts plastiques : création de petits moutons. A partir de 4 ans.

Morée, samedi 28 septembre à 16h. Conte intéractif «Qui a volé le soleil ? : voyage au pays des Inuits. Sur résa. 02 54 82 09 87.

Pezou, samedi 5 octobre à 10h. Heure du conte «Lashodrom», répertoire tzigane, de 3 à 6 ans. Sur résa. 02 54 23 69 03.

Saint Laurent-Nouan, samedi 5 octobre de 10h à 17h. Jeu de piste «Les contes sans dessus-dessous !». Résa. 02 54 87 22 54

Fréteval :

– Mercredi 23 octobre à 11h. L’heure du conte. Sur résa. 02 54 82 67 29.

– Mercredi 20 novembre. 02 54 82 67 29. Expo Léonard de Vinci jusqu’au 14 décembre (présentation publique le 27/11 à 15h). Atelier «Les parachutes de Léonard». Jeux sur tablette numérique «Le secret de Da Vinci : le manuscrit interdit»

Mondoubleau :

– mercredi 23 octobre à 15h. Heure du conte numérique.

– jusqu’au 31 octobre. La table thématique «La Renaissance».

Saint Léonard-en-Beauce, vendredi 25 octobre à 18h. Spectacle «Les folles sages» de la Cie Le Sac à Palabre. 02 54 72 31 54.

Le Petit Vendômois