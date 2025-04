Au Quai des Arts à Vibraye (72)

Samedi 5 avril à 20h30 concert «Gaston F – Les copains d’abord»

Org. par Amitié Développement Korhogo

Reprise du répertoire de nos idoles des années 60, 70 et 80 et plus : Alain Bashung, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc, Nino Ferrer, Joe Dassin, Françoise Hardy… Nostalgie, nostalgie… Et toujours un moment de convivialité où nous pourrons tous reprendre ensemble au moins le refrain!

Avec les groupes Gaston F et les Copains d’abord

Résa à l’Office de Tourisme VBA

Tarif adulte : 10€ et -16 ans : 5€

Vendredi 25 avril à 20h30. Spectacle humour «Madame Bovary – en plus drôle et moins long»

Deux jeunes femmes décalées, lucides et très drôles reviennent sur l’un des plus grands romans de la littérature. Leur objectif : vous raconter Madame Bovary sans vous faire vivre la moindre seconde d’ennui. Mission acceptée !

Et il y en aura pour tout le monde…Pour toi ! Le jeune qui doit lire Madame Bovary et qui a la flemme d’acheter le livre.

Pour toi ! La mère du jeune qui veut le convaincre de le lire alors que tu as terriblement souffert à sa lecture.

Pour toi ! Qui ne l’as pas lu mais qui rêves de briller en société.

Pour toi ! Qui doutes : c’est de Balzac ou Maupassant ?

Pour toi ! L’amoureux de Flaubert qui tolère qu’on parle de lui avec humour.

Après «Mais t’as quel âge ?!» et «On dirait ton père», découvrez la nouvelle création de Camille Broquet et Marion Pouvreau. Un classique revisité résolument moderne et joyeux.

De Camille Broquet / Mise en scène : Edward Decesari / Avec Camille Broquet, et Marion Pouvreau

Tarif adulte : 12€ et -18 ans : 8€