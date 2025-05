Au Quai des Arts à Vibraye (72)

Vendredi 16 mai à 20h30 humour musical «Drôle de Jam»

Spectacle qui offre au public, néophyte ou amateur, le plaisir de retrouver des grandes figures de l’histoire du Jazz, (Django Reinhardt, Lester Young, Miles Davis, Dave Brubeck, Chick Corea, Duck Pearson, Duke Ellington, Charlie Parker…) auxquelles ont été rajoutées des chansons en français, écrites par Bruno Buijtenhuijs, (créateur du Barbet Shop Quartet) afin de lui donner une forme plus proche de l’humour musical.

De Bruno Buijtenhuijs. Avec Geoffroy Boizard, Franck Richard, Bruno Buijtenhuijs, Julie Costanza, Rachel Pignot

Résa à l’Office de Tourisme VBA

Tarif adulte : 12€ et -18 ans : 8€

Samedi 17 et dimanche 18 mai de 14h30 à 17h30. Expositions

La Galerie de Créateurs de Montmirail par des artisans locaux sera présente au Quai des arts.

Vous pourrez découvrir plusieurs activités :

Marie-Laure et ses Tours de cou

Sandrine et le cuir

Annick avec ses lampes décoratives en fleurs séchées

Cathy et ses accessoires en tissu

Marie-Christine et ses dessins et peintures

Catherine et ses sacs

Entrée gratuite

Lundi 2 juin à 20h30. Cinéma. «La cache»

Christophe, 9 ans, vit les événements de mai 68, planqué chez ses grands-parents, dans l’appartement familial à Paris, entouré de ses oncles et de son arrière-grand-mère. Tous bivouaquent autour d’une mystérieuse cache, qui révèlera peu à peu ses secrets…

Sorti en salle le 19 mars 2025 | 1h30 | Comédie de et par Lionel Baier. Avec Dominique Reymond, Michel Blanc, William Lebghil

Pas de réservation

Tarif unique : 5 €