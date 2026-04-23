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Champs de bataille : l’histoire enfouie du remembrement

Photo de Camille Coursault Camille Coursault Envoyer un courriel il y a 11 heures
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Après son enquête sur le scandale des algues vertes en Bretagne, la journaliste Inès Léraud retrace en bande dessinée un événement peu connu de l’histoire de France, le « remembrement » des campagnes. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’État français organise un redécoupage des parcelles agricoles, imposant comme modèle – et unique horizon – l’agriculture intensive. Sous couvert de modernisation et de progrès, les pouvoirs publics satisfont au lobby agro-industriel : pour importer en France les tracteurs américains et mettre en place des monocultures, il est nécessaire d’augmenter les surfaces agricoles et de créer des zones dégagées, sans talus ni haies. Le remembrement entraîne alors la destruction des paysages et des écosystèmes, l’expropriation des paysans, la diminution du nombre d’agriculteurs et leur dépendance totale à l’industrie chimique, des conflits irrémédiables au sein des villages ou encore la perte d’autonomie alimentaire pour les populations locales. Cette bande dessinée édifiante montre à quel point le modèle productiviste a toujours été nocif, et combien il serait urgent de se tourner vers une agriculture paysanne de proximité, à taille humaine et respectueuse du vivant.

Champs de bataille : L’histoire enfouie du remembrement, écrit par Inès Léraud et illustré par Pierre Van Hove, publié par les éditions Delcourt en 2024 – 23,75 €.

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Camille Coursault

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