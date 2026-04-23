Une onde de choc mondiale aux répercussions locales pour les artisans.

La crise énergétique, alimentée par les tensions géopolitiques récentes, s’impose désormais comme un facteur majeur de déstabilisation économique. Hausse brutale des prix de l’énergie, perturbations des chaînes d’approvisionnement et inflation généralisée des coûts de production : l’ensemble du tissu économique est touché. Dans ce contexte, les acteurs économiques tirent la sonnette d’alarme face à une situation qui ne cesse de se dégrader.

Au niveau national comme local, les organisations professionnelles décrivent une crise profonde et durable. Dans le Loir-et-Cher, la flambée des coûts de l’énergie impacte directement la trésorerie des entreprises, tout en fragilisant les secteurs les plus dépendants des déplacements et des matières premières. Transport, logistique, tourisme ou encore artisanat sont en première ligne face à cette pression croissante.

Le monde agricole illustre particulièrement cette spirale inflationniste. L’explosion du prix du carburant et des intrants met les exploitations au bord de la rupture. Le gazole non routier a ainsi bondi de plus de 100 % en quelques semaines, générant des surcoûts significatifs, tandis que les engrais connaissent également des hausses spectaculaires . Résultat : produire coûte toujours plus cher, sans que les revenus suivent, créant un effet ciseau insoutenable pour de nombreux professionnels.

Mais au-delà de ces secteurs structurants, ce sont aussi les artisans locaux qui subissent de plein fouet cette crise. Pour eux, l’énergie n’est pas seulement une charge : elle conditionne l’organisation même de leur activité. C’est le cas de Julien M., plaquiste dans le département, qui voit son quotidien profondément bouleversé.

« Aujourd’hui, je suis obligé de repenser complètement mes chantiers. Je privilégie ceux qui sont proches les uns des autres pour limiter les déplacements. Le carburant coûte trop cher, et ça devient impossible de faire autrement », explique-t-il. À cela s’ajoute une inquiétude grandissante concernant les matériaux. « Les fournisseurs annoncent déjà des hausses sur le placo, les rails, les isolants… On ne sait pas jusqu’où ça va aller. »

Comme beaucoup d’artisans, il redoute un effet domino : hausse des coûts, baisse des marges, et inévitablement, des répercussions sur les clients. « On essaie de tenir, mais on ne pourra pas absorber tout ça indéfiniment. »

Face à cette situation, les appels à des mesures d’urgence se multiplient. Car si la crise énergétique est globale, ses conséquences, elles, sont profondément locales — et touchent au cœur même de l’économie de proximité.