Cherche figurants et comédiens pour un spectacle historique

Dans le cadre du Monument du mois organisé par le Pays d’Art et d’Histoire de Perche Sarthois, la ville de Vibraye a missionné la Cie «Les Tombés de la lune» pour mettre en scène un spectacle célébrant la libération de Vibraye et la fin de la Seconde Guerre Mondiale dont on fête en 2025 les 80 ans. Pour cette création qui se fera avec tous les habitants, la Compagnie cherche des figurants de tout âge ainsi que des comédiens et comédiennes amateurs pour incarner des personnages. Jérôme Come, chef d’orchestre de ce spectacle prévu à l’automne prochain, présentera le projet lors de deux rencontres les 4 et 5 avril prochain à Vibraye. Les organisateurs sont également preneurs de costumes, accessoires militaires ou civils des années 40.

Renseignements : Renseignements : tombesdelalune@gmail.com . Rencontres : vendredi 4 avril à partir de 18h et le samedi 5 avril à partir de 14h. Salle André Leprêtre sur la place de l’Hôtel de Ville à Vibraye.