Elans du coeur et le courage d’être soi

Hélène Jonnard a sorti son premier livre, 6 histoires lumineuses sous le titre «Les Messagers de l’aube, contes du cheminement intérieur», parcours initiatiques d’hommes, de femmes et d’enfants qui se laissent guider par leurs rêves et intuitions.

Du plus loin qu’elle se souvienne, Hélène Jonnard a toujours écrit. À l’âge de 7 ans, elle trouve l’inspiration dans le Vendômois et la région parisienne où elle grandit pour écrire des poèmes. Animatrice d’ateliers d’écriture personnalisés et co-autrice avec Yohan André d’un oracle de guérison Hélène Jonnard lie aujourd’hui créations littéraires et bien-être grâce à ses voyages et aux opportunités qu’elle a su saisir.

Dans son livre «Les Messagers de l’aube» paru en 2023, chacun des personnages évolue dans un univers où les frontières entre monde intérieur et monde extérieur se rencontrent, s’effacent et s’harmonisent. Ce premier recueil de contes initiatiques fait prendre conscience alors que le chemin vers soi, route sinueuse mais essentielle, ouvre un champ des possibles qui dépasse l’entendement. «Un livre fantastique pour réenchanter le monde et retrouver son âme» dixit un lecteur. Hélène Jonnard prévoit d’aores et déjà la sortie prochaine, en 2024, d’un roman spirituel.