Cloyes Tattoo Fest en Juin

Le week-end des 14 et 15 juin, Cloyes-sur-le-Loir accueillera pour la première édition un festival autour du monde du tatouage, un évènement qui devrait être convivial, riche et surtout unique pour la région comme le précise l’association nationale organisatrice «Black Ball Tattoo Show et Event». Un salon du tatouage sous le thème du monde fantastique et médiéval qui proposera conférences et exposition autour du Seigneur des Anneaux. On pourra rencontrer de grands noms du tatouage et se faire tatouer sur place mais aussi venir pour penser son futur tatouage. La présence de Freakyhoody au micro, l’homme le plus tatoué de France, complétera l’attrait de cette manifestation.

Cloyes Tattoo Fest les 14 et 15 juin à Cloyes-sur-le-Loir au Centre Socio-Culturel Cloyes Tattoo Fest les 14 et 15 juin à Cloyes-sur-le-Loir au Centre Socio-Culturel www.tattooexpofrance.com