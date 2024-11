Concours de crèches

L’Association Protestante Evangélique de Vendôme et les paroisses catholiques du Vendômois organisent un concours gratuit de crèches.

Initié en 2004, ce concours original fête, cette année, son 20ᵉ anniversaire. Ouvert à tous sur inscription (jusqu’au 20 novembre), il permettra de récompenser, sur dossier comprenant 6 six photos, la plus belle des crèches. Seront pris en compte l’esthétisme et l’harmonie avec une bonne mise en valeur de la Nativité, sans sujets en métal ni plastique. Trois catégories, enfants (60cmX40cm), individuels (80cmX60cm) et celle en groupe (100cmX80cm).

Ce concours est un beau prétexte finalement car au-delà du concours, il est important de recentrer Noël sur ses vraies valeurs. En effet, même si tout le monde, et surtout les enfants, attendent avec impatience cette date magique de réunion familiale, il ne faudrait pas oublier la véritable question : « Qu’est-ce-que Noël ? », une fête avant tout chrétienne et non la visite du bonhomme à la barbe blanche et son traineau, invention purement Américaine, de la célèbre marque de soda.