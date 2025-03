Dictée géante le 8 mars

Pour tous les amateurs des dictées, pour faire travailler ses neurones, pour mesurer ses connaissances de la langue française, la Dictée Géante de l’AVF revient pour une 2e édition le 8 mars avec, à 10 h, la dictée pour les CM1, CM2 et 6ᵉ et, à 15 h, celle réservée pour les 12 ans et plus. Avec environ 180 participants l’année dernière, ces dictées, concoctées par Elaine Merlin et Béatrice Coslado, renferment une multitude de pièges. Saurez-vous les déjouer ?

Les corrections se feront collectivement à la suite de la dictée avec un powerpoint pour que chacun puisse analyser ses propres erreurs en auto-correction.

Seront présentées également ce même jour quelques activités de l’AVF pour les faire découvrir. À la suite, l’Hectare-Territoires Vendômois, devenu partenaire de l’AVF avec une convention signée entre les deux structures, proposera aux participants présents une animation intitulée «Qu’est ce qui nous relie aux autres ?» pour mettre en avant leur nouvelle carte à remplir.