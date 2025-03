Trôo au féminin

L’association Au Cœur de Trôo organise chaque année à l’occasion de la Journée des Droits de la femme une manifestation le week-end des 8 et 9 mars pour mettre sur le devant de la scène le métier, la passion ou le talent de femmes aussi diverses dans leur activité qu’une bûcheronne, une psy, une naturopathe ou une photographe en plongée sous-marine. Vous pourrez aller à leur rencontre à travers de nombreux stands ouverts de 14h à 18h dans différentes caves du village de Trôo. Plusieurs interventions au programme également avec une démonstration du métier de bûcheronne (samedi et dimanche), une rencontre autour du thème «devenir de la dépendance originelle à l’autonomie» (samedi et dimanche), une conférence sur la naturopathie uniquement le samedi et présentation et conseils pour effectuer l’école à la maison à ses enfants (le dimanche).