Au programme de L’Echalier

Samedi 8 mars à 19h à la Grange de Saint-Agil à Couëtron-au-Perche

LARZAC ! Seul en scène

Par la Compagnie 13.36 – De et avec : Philippe Durand

Un comédien – conteur vous dévoile «les trésors populaires» du Larzac, ses habitants, leur vie, ce qui s’y passe aujourd’hui, et vous fait entrer au cœur d’une organisation collective des terres agricoles : la Société Civile des Terres du Larzac créée en 1985, suite à la lutte des paysans contre le projet d’extension du camp militaire. Grâce à elle, l’activité agricole n’a jamais cessé sur le plateau, et ce doit être le seul endroit qui compte plus de paysans aujourd’hui que 40 ans auparavant. Philippe Durand nous tient en haleine dans ce seul en scène magnifique et puissant où il nous donne à entendre les paroles brutes des Larzaciens, qui œuvrent à cette aventure sociale exemplaire.

Durée : 1h20 – tout public dès 15 ans – plein tarif 12€ / tarif réduit 6€ Rens. et réservations : contact@lechalier.fr ou 02 54 89 81 52

Samedi 29 mars de 10h à 18h à Mondoubleau. Place du Marché, Médiathèque Jules Verne, Maison et Parc Consigny

LE SALON DES BONIMENTEURS, La fête des jeunes lecteurs a 20 ans

Au programme : spectacles, expositions, dédicaces, poésie, musique, goûter et grand final festif.

Ils ont maintenant trente ans ou un peu moins, nos premiers bonimenteurs, jetés sur le pavé de la maison Consigny et dans l’enceinte de la médiathèque Jules-Verne, pour témoigner de leurs coups de coeur de lecture et entraîner à leur suite familles, camarades et amateurs de livres.

C’était il y a vingt ans et le succès de notre salon littéraire et cet anniversaire mérite bien une grande fête joyeuse qui rassemblera les lecteurs d’hier et d’aujourd’hui autour des livres de nos invités, Alain Chiche, Clotilde Perrin et Xavier-Laurent Petit et de tous ceux dont les noms couvrent le Mur des auteurs et autrices, illustrateurs et illustratrices qui ont nourri de leurs mots et de leurs images, de leur attention et de leur bienveillance, ces générations d’enfants des Collines du Perche.

L’Echalier et le réseau de lecture publique, porteurs de l’événement, se réjouissent d’y associer tous ceux qui ont gardé le souvenir de ces belles et enrichissantes rencontres.

Avec la participation des élèves du collège Alphonse Karr de Mondoubleau, des écoles élémentaires de Mondoubleau, Cormenon, Sargé-sur-Braye, Couëtron-au-Perche, Le-Gault-du-Perche, Droué et Epuisay, de l’atelier théâtre de L’Echalier, du foyer Arc en Ciel et de La Librairie du Coin de Châteaudun.