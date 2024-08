Les mangas en compétition

Le prix Mangawa, créé il y a 20 ans par la librairie l’Ange Bleu, est le plus important prix littéraire manga en France. Il mobilise 10 000 participants. Plusieurs prix autour du Manga : Prix littéraires Mangawa (manga), Bulles de Cristal (bd franco-belge), Comiks (comics), Chimère (roman imaginaire) Real (roman de vie) et Takavoir (conte et album) Les lauréats ont été élus par 13 000 jurés entre 9 et 18 ans mobilisés pendant 1 an provenant de 1 000 établissements (écoles, collèges, lycées, médiathèques) en France et francophones à l’étranger.

