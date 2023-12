Quatre artistes et une tombola

À Trôo, les artistes sont solidaires. Déjà réunis au sein de l’atelier de bijoux Claramints, Claire (fileuse de verre qui est chez elle) et Alix (Chrysalix, cuir de saumon à Bonneveau) accueillent désormais deux autres complices : Mathieu Forteau, graveur sur verre (Art of line) qui vient de Monthodon (37), et Michelle Delorme, décoratrice sur porcelaine (MD Porcelaine), originaire de la Sologne mais qui vit à Tours.

Une association logique et complémentaire à l’année qui nécessite de temps en temps une relance d’animation pour fidéliser visiteurs et clients. Ainsi, pour décembre, Alix présente-t-il sa nouvelle création de stylos en cuir de poisson. La bande des quatre a aussi eu l’idée d’offrir un ticket de tombola pour chaque achat, petit ou grand.

«Un tirage au sort aura lieu samedi 23 décembre à 18 h pour gagner une création de chacun d’entre nous.» explique Alix ; «pour nous, c’est surtout l’occasion d’avoir une animation un peu ludique dans la période de l’Avent et d’entretenir un lien chaleureux avec les gens.»