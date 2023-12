Bilan sportif positif

Avec un total de 50 médailles dans les championnats départementaux, régionaux et nationaux, l’USV Athlétisme prouve une fois de plus son dynamisme qui plus est en gagnant plus de 10% de licenciés supplémentaires entre 2022 et 2023.

Le club vendômois d’athlétisme a accueilli en septembre 2022 son nouveau salarié, Dorian. Accompagné tout au long de la saison par Fabio Pileri, président de l’USV Athlétisme qui lui a permis de prendre ses marques malgré un emploi du temps chargé. Outre ses missions au sein même du club, Dorian est intervenu dans les classes et établissements spécialisés à Vendôme et dans le Vendômois pour un temps total investi dans ces actions de 210 heures pour 117 séances sportives» détaillait le président lors de l’assemblée générale du club.

Plusieurs organisations de manifestations égrènent l’année comme le retour en novembre du Kid’s Athlé Poussins au gymnase Ampère avec l’accueil d’une soixantaine d’athlètes de tout le département, encadrés par des bénévoles dont des jeunes du club. « Notre participation à Soyons Sport, manifestation autour du sport et du handicap, pour l’inclusion par le sport des personnes à mobilité réduite. Le Trail de l’Oratoire, organisé en juin, a rassemblé 3000 participants, 24 clubs de 10 départements et 60 bénévoles » se félicite Fabio Pileri. Mais comme il le précise, la baisse chaque année du nombre de bénévoles devient inquiétante quant à la pérennité des organisations et il réfléchit dorénavant à son avenir de dirigeant du club.

Outre la performance collective de l’équipe féminine des moins de 14 ans dans le relais 4X60m, championne départementale et régionale en juin, Fabio Pileri récompense en fin d’assemblée, Jade Bredon-Soulis, championne régionale de cross-country, catégorie benjamine et Havin Namphengkham, recordwoman régionale du 50m benjamin, elle-même médaillée de bronze en salle et vice-championne régionale en plein air de triathlon classique.