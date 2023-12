Habitat inclusif inauguré dans le Perche

À Cormenon, l’ambiance était à la fête en ce jour d’inauguration de ces 20 hébergements entre les nouveaux habitants de ces logements tout neufs, les membres de l’Association pour Personnes Handicapées du Perche (APHP) porteuse du projet et les nombreux élus qui entouraient Aurore Bergé, ministre des Solidarités, venue en personne couper le ruban.

L’association APHP accompagne dans le Perche Vendômois depuis plus de 40 ans l’ensemble des personnes éprouvant des difficultés en matière d’inclusion sociale et/ou professionnelle. Création de foyers de vie, d’un Centre d’aide par le travail, d’une résidence pour les travailleurs de l’Esat ou récemment la création de l’entreprise d’insertion Le Marché Vert et Solidaire à Epuisay, l’association est sur tous les fronts pour aider, soulager et trouver des solutions à l’inclusion et au vivre ensemble.

En novembre, c’est à nouveau un projet innovant qui est sorti de terre, cette vingtaine de logements biosourcés du T1 au T3 de plain pied autour d’une même rue et d’un espace de convivialité à destination des personnes vieillissantes et des personnes en situation de handicap. «Ce programme permet la mise en application de nombreux principes d’actions tels que la promotion de l’auto-détermination, le travail partenarial, la mixité sociale ou encore le développement durable avec des matériaux à faible impact bioclimatique, une isolation optimale, une chaufferie biomasse et des panneaux photovoltaïques» soulignait Loïc Tytgat, directeur de l’APHAP lors de l’inauguration.

Une initiative, saluée par la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé qui permet une participation sociale et citoyenne, grâce notamment à la solidarité prônée au sein de l’habitat. L’occasion également de saluer le travail des bénévoles, du Conseil d’administration de l’APHP investis pleinement dans ce projet depuis 2015. «Une réponse concrète en matière de logement adapté, cet habitat inclusif offre à l’ensemble des locataires un projet de vie sociale et partagée» concluait-elle.