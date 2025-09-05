Arts et culturePatrimoine

La Trinité invite au voyage

Et si vous partiez sur les traces des peinture murales de la vallée du Loir ? En ce mois de septembre où le patrimoine est mis à l’honneur, la découverte ou la redécouverte gratuite de ces fresques datant le souvent du XI au XIIIe siècles offre un superbe plongeon dans l’iconographie religieuse locale.

Pour guide : un dépliant de l’office de tourisme vendômois qui liste une vingtaine d’églises sur un parcours de quelque 80 kilomètres le long du Loir. Ou préférez l’exposition présentée depuis l’été et au moins jusqu’aux Journées du patrimoine des 20 et 21 septembre dans l’église abbatiale de La Trinité. Au coeur de la chapelle Saint-Pierre, les très beaux clichés signés du Vendômois Jean-Claude Breton donnent un avant-goût ce qui vous attend.

Si les peintures de l’église Saint-Genest à Lavardin, celles de la chapelle Saint-Gilles à Montoire ou encore « La pêche miraculeuse» de la salle capitulaire de La Trinité sont les plus connues, d’autres méritent le détour.
À Saint-Jacques-des-Guérets, grâce au lapis-lazuli des XII et XIIIe siècles, Dans ces peintures découvertes en 1890, c’est une richesse de bleu, vert et violet qui saute aux yeux. En l’église Saint-Jacques de Sargé, ce sont les travaux agricoles des douze mois de l’année qui illustrent parfaitement le quotidien des fidèles.

Ces explosions insoupçonnées de couleurs s’invitent dans des représentations bibliques plus ou moins naïves, les fresques ayant très souvent été recouvertes pendant des siècles avant de réapparaître à l’occasion d’études et de restaurations.

Elise Peps

La plupart des églises sont ouvertes tous les jours. En cas de fermeture, un panneau indique où retirer la clef. Pour une visite guidée, contacter l’office de tourisme de Vendôme à l’Hôtel du Saillant, parc Ronsard ,47-49 rue Poterie. Tel 02.54.77.05.07
