Qui n’a pas son canard ?

duck race 2

Une nouvelle édition de la célèbre course de canards en plastique sur le Loir est en préparation pour le jour de la braderie à Vendôme le 6 septembre. En attendant le déferlement et la course de cette 6e édition, vous pouvez d’ores et déjà acheter vos tickets chez vos commerçants préférés.

duck race 1 2 Comme chaque année depuis 2018, la course s’organise autour de quatre couleurs, les canards rouges, verts, jaunes et blancs sont lâchés au pont du Minotaure devant la pente des Petits Jardins. La couleur qui arrivera la première à l’arrivée du pont de la Rue du Change sera tirée au sort, permettant de gagner une voiture C3 Citroën. En ayant un ticket de chaque couleur, vous maximisez évidemment vos chances de gagner. Cette course est une idée du club La Table Ronde Française de Vendôme, réunissant de jeunes hommes de moins de quarante qui transmettent des valeurs d’entraide. D’ailleurs, les bénéfices de la course seront intégralement reversés à la Maison des parents de l’hôpital Clocheville de Tours. Le tirage au sort se fera le jour à l’issue de la course sur le podium de l’arrivée.

Les tickets (vert, rouge, jaune ou blanc) à 3€ l’unité sont en vente chez les commerçants. Liste des partenaires : duckrace-vendome.fr Possibilité à 6€ d’obtenir votre ticket à la couleur de votre choix et un canard en plastique à collectionner.
Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

