Fête de la Saint-Gilles 2025, un cru d’exception

fete de la st gilles villiers 2

Les 6 et 7 septembre, à Villiers-sur-Loir, se déroulera la traditionnelle fête de la Saint-Gilles organisée par le comité des fêtes et la participation de la commune.

Cette nouvelle édition 2025 marque les 60 ans du comité des fêtes de Villiers-sur-Loir qui a été créé le 3 novembre 1965 et est organisateur de la Saint-Gilles depuis cette date.

fete de la st gilles villiers 1Le point d’orgue sera la bénédiction du toit de l’église, après sa réfection, avec une messe à 10h en présence du vicaire général. Les trompes de chasse de la Boissière et la Société musicale de Villiers participeront à cette cérémonie. À l’issue de la célébration, une inauguration sera faite en présence du sous-préfet, des élus et des financeurs. Après 2 ans de travaux, exécutés par des artisans exceptionnels, cette réouverture est très attendue.

Ne manquez pas le traditionnel dîner champêtre à base de confit servi le samedi soir sur la place Fortier suivi d’un bal.

Le lendemain, la 34e brocante gratuite dans les rues de Villiers-sur-Loir.

PROGRAMME DE LA FETE DE LA SAINT-GILLES

Venez nombreux à cet événement festif et rassembleur.

Samedi 6 septembre

  • Inauguration des festivités par MM. le maire et les officiels (place Fortier 18h30)
  • Apéritif-concert avec «La Société Musicale» de notre village
  • Restauration sur place, servie par le comité des fêtes
  • Grand bal avec «l’Orchestre Cédric Saillard» à partir de 21h
  • 60e anniversaire du comité des fêtes

Dimanche 7 septembre

  • 34e brocante gratuite (exposants à partir de 5h, déambulant à partir de 7h)
  • Messe inaugurale de la nouvelle toiture de l’église Saint-Hilaire, en présence de la Société Musicale et «Des Trompes de la Boissière», à 10h.
  • Démonstration de country avec «Country Dance en Vendômois» (place Fortier à 15h)
  • Animations musicales toute la journée avec :
    – La fanfare «Les Gratte-Loups»
    – Orgue de Barbarie, «Chantons dans la rue», Graine d’Ortie et Claudius Binoche
  • Portes ouvertes à la caserne des pompiers «CI Rochambeau» de 8h30 à 17h, coupure entre 12h et 14h.

 

