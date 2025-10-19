Sorties et loisirsLivres à lire

Présent dans les sélections du prix Goncourt et du prix Médicis, Emmanuel Carrère revient en cette rentrée littéraire 2025 avec un impressionnant récit autobiographique : Kolkhoze. S’y entrelacent l’histoire de sa famille maternelle, la grande histoire de la Russie depuis la révolution bolchévique jusqu’à l’invasion de l’Ukraine, et son expérience personnelle de fils, d’homme, d’écrivain.

kolkhoze 1 Les premières pages s’ouvrent sur les funérailles nationales de sa mère, Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuelle de l’Académie française, historienne spécialiste de la Russie, décédée en 2023. Personnalité ambivalente, elle est au centre de ce «roman vrai», qui résonne comme une déclaration d’amour filial malgré les dissensions et les exaspérations, comme un portrait sans concession, mais apaisé. S’ensuit l’histoire, sur quatre générations, de cette famille d’origine géorgienne, russe et germanique, d’aïeux aux destins romanesques et tragiques, jusqu’à ses parents, jusqu’à lui. Passé et présent, récit introspectif et fresque historique se mêlent pour offrir au lecteur une œuvre fascinante, kaléidoscopique, qu’on ne peut plus lâcher !

Kolkhoze, d’Emmanuel Carrère, paru aux éditions P.O.L. en août 2025, 24€. 
