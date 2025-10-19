Arts et cultureExpositions

Dominique Spiessert en exposition à la galerie

les oeuvres de dominique spiessert a la galerie laurent potier 1
Les oeuvres de Dominique Spiessert à la Galerie Laurent Potier

Déjà présenté en 2023 chez Laurent Potier à Vendôme, les œuvres du Tourangeau, Dominique Spiessert, sont exposées en octobre à la galerie. Elles sont récentes, les dernières qu’il a pu réaliser puisque l’artiste nous a quittés en janvier 2024.

«Pour cette exposition, Laurent a choisi des œuvres de Dominique en petits formats au contraire de l’exposition qui a eu lieu à la chapelle Saint-Jacques en septembre où nous avions de grands tableaux des années 90» détaille Noémie, la fille de l’artiste. En effet, de petites peintures mais également des œuvres sur des objets du quotidien comme des paquets de cigarettes ou des 45 tours, Dominique Spiessert avait cette particularité de toujours dessiner, tout devenait support à son dessin particulier de bestiaire, des animaux étranges, des personnages également récurrents comme ces chimères ou ces serpents que l’on retrouve souvent dans ses œuvres.

«Avec l’inventaire que nous venons de faire au sein de l’association Les Amis de Dominique Spiessert pour faire perdurer sa mémoire, nous voyons l’évolution de son travail en 50 ans de carrière. Avec le temps, Dominique remplissait de plus en plus l’espace de la feuille, il avait même repris des œuvres des années 80, très abstraites, qu’il avait redessinées pour remplir l’espace libre» explique Christiane, son ex-femme. Les œuvres de Dominique Spiessert sont reconnaissables entre toutes, son trait est resté le même durant toutes ces années d’artiste avec ce style naïf et tous ces éléments visuels, en laissant libre cours à son imaginaire. Il a su garder cette régularité malgré des expérimentations dans la forme, les couleurs ou les surfaces. Une œuvre à (re)découvrir.

Dominique Spiessert à la Galerie Laurent Potier. Rue Marie de Luxembourg à Vendôme.
Photo de Alexandre Fleury

Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

