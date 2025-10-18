Et vogue la gabare !

Pas cette ancienne embarcation de Loire, mais la monnaie locale qui a pris ce nom pour voguer sur tout le territoire vendômois. Depuis son lancement en 2021 avec l’association APMLC 41 (associaion pour une monnaie locale complémentaire ), elle rencontre bien des écueils pour larguer les amarres.

Forte de cinquante adhérents et une quinzaine de producteurs-commerçants partenaires qui y croient, la gabare circule avec des coupons qui remplacent pièces, billets et cartes bancaires. La conversion est simple puisqu’une gabare vaut un euro.

«Le message d’une monnaie locale reste cependant difficile à faire entendre», constate Brigitte Meslay, co-fondatrice de l’association dont la réflexion est née il y a une quinzaine d’années au sein de l’association vendômoise Dos d’âne, œuvrant notamment pour l’économie circulaire avec le recyclage.

Une monnaie pour payer localement

«La gabare vient appuyer les bienfaits d’une économie locale. Cette monnaie d’échange sous forme de gabares ne peut servir ni à économiser, ni à spéculer. Vertueuse, elle reste dans le réseau local. Les clients paient en gabares les produits achetés chez les commerçants, artisans et producteurs locaux qui ont adhéré au dispositif, et eux, avec ces gabares, paient leurs achats. Dans plusieurs régions, la monnaie locale a séduit et sert chez le pharmacien, l’épicier, le boulanger, le cordonnier, le bijoutier, le caviste, le producteur local de fruits et légumes. Il y a même des mairies qui versent ainsi leurs subventions!» ,commente Brigitte Meslay.

Un avis partagé par Anthony Ginis de l’Espace 102, brocante-café-événements du faubourg Chartrain. « Avec la gabare, on garde les richesses locales sur le périmètre où elles sont produites.Il faudrait que ce dispositif soit plus connu et pratiqué en bénéficiant d’une promotion relayée par exemple par la mairie et la fédération du commerce.»

Une belle alternative sans frais aux cartes bancaires avec la certitude que la valeur des échanges alimente et renforce le tissu local.

Informations et contact auprès de l’association APMLC41. Tel 06.11.46.29.89. Site internet :

