La saison culturelle de l’Hectare-Territoires vendômois

IT Dansa, trois pièces (Twenty Eight Thousand Waves, Lo Que No Se Ve, Minus 16) aux univers variés et singuliers, interprétées par 18 jeunes et talentueux danseurs internationaux, tous issus de l’Institut del Teatre de Barcelone. Mardi 1er avril à 20h30, au théâtre du Minotaure à Vendôme. Tout public, tarifs de 30 à 35€.

Plateaux partagés, jeudis 3 avril à 19h «Les lycées agricoles», samedi 5 avril à 19h «les amateurs», jeudi 24 avril à 19h «les collégiens et lycéens, mardi 6 mai à 19h «Les écoliers». Au théâtre du Minotaure à Vendôme. Gratuit

La conclusion de plusieurs mois de travail avec de nombreux partenaires du territoire et des amateurs, accompagnés par des artistes professionnels en danse, théâtre, musique, marionnette… Ces journées de rencontres et d’échanges, sur la scène du Minotaure, sont consacrées aux répétitions et aux restitutions publiques de leurs projets en soirée, valorisées par l’expérience des régisseurs du théâtre.

Yé (L’EAU), cirque par le Collectif Circus Baobab (Guinéee). Mardi 29 avril à 20h30 au théâtre du Minotaure à Vendôme. À partir de 7 ans. Tarifs de 30 à 35€

Sans filet, treize artistes acrobates enchaînent à un rythme effréné des portés et des cascades plus spectaculaires les uns que les autres. Les corps sautent, s’envolent, voltigent, tournoient, s’agglutinent et forment des pyramides vertigineuses, avant de s’effondrer avec grâce. La troupe se dépense avec virtuosité pour raconter, au-delà des frontières, les difficultés de la vie en Afrique, notamment le manque d’eau.