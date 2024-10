La Trotteuse en route pour le Far West

Il y a deux ans naissait la compagnie théâtrale La Trotteuse. Une association autour d’un couple d’artistes d’exception, Mélanie Le Moine, comédienne et autrice, Nicolas Ducloux, musicien et compositeur.

Ces deux talents complémentaires ont voulu créer, en Vendômois, leur territoire d’adoption, un lieu de création, d’inventivité, de proximité. Du théâtre musical exigeant, sensible, accessible. Malgré des carrières personnelles denses, tous deux réservent du temps pour la création. D’abord l’histoire d’une goutte d’eau bien particulière dans «Juliette Robinet» et, aujourd’hui «Western» une réécriture de «Le train sifflera trois fois».

Cette deuxième création a su séduire et convaincre puisqu’il s’agit là d’une co-production avec l’Echalier, la Halle aux Grains et L’hectare.

Voici le pitch présenté par les auteurs «Dans un petit village (du Loir et Cher ?), l’ancien shérif Will Kane vient d’épouser Amy Fowler. Il raccroche enfin son étoile, prêt à une retraite bien méritée… C’est sans compter l’arrivée imminente de Franck Miller. Ce malfrat sanguinaire qu’il a envoyé en prison des années plus tôt a choisi de revenir se venger ce même jour, par le train de midi. Pour s’y opposer, Kane a besoin de bras et cherche des amis pour l’aider. Mais plus le temps passe et plus les villageois préfèrent l’abandonner à son triste sort, bien trop effrayés par la violence de Miller, bien trop pleutres (ou trop lucides ?) pour se mêler de ce qui ne les regarde pas. Sa femme même, engagée dans un mouvement pacifiste, s’oppose farouchement à ce règlement de compte et décide de fuir, seule puisqu’il le faut.

Kane livré à lui-même parviendra-t-il à sauver sa peau… et son mariage ?

Western c’est une histoire d’attente, de temps qui s’écoule inéluctablement vers une échéance redoutée. C’est une histoire de lâcheté et de peur. C’est une histoire d’amour et d’honneur. »

Sollicitant la participation du public, Western marie tous les tons, les temps avec fluidité. Un véritable moment de bonheur pour chaque spectateur.