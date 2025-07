«Le grand répertoire lyrique» de la Vincenzo Bellini Belcanto Académie

La Vincenzo Bellini Belcanto Académie revient à Vendôme, son lieu de Résidence France, dans le cadre de son atelier lyrique d’été nouvelle formule. Un gala de clôture, «Les grands airs d’opéra», est proposé vendredi 8 août à 21h dans les jardins suspendus du château de Vendôme.

L’académie, créée en 2015 dans le sillage du célèbre Concours International de Belcanto du même nom, à l’origine de la découverte de nombreuses nouvelles stars de la scène lyrique, poursuit sa vocation de promotion de l’art belcantiste. Elle permet à de jeunes chanteurs professionnels de bénéficier de Master classes exceptionnelles placées sous la houlette de grands maîtres du paysage lyrique international : la légendaire mezzo-soprano Viorica Cortez, et le célèbre chef d’orchestre italien et co-fondateur du concours et de l’académie Bellini, Maestro Marco Guidarini.

Ce rendez-vous lyrique annuel reprendra ses quartiers d’été lors d’une exceptionnelle soirée. A vos réservations ! Le 8 août à 21h, ne manquez pas le gala de clôture avec les chanteurs de l’académie Bellini. Une magnifique occasion de partager une soirée d’exception qui allie art lyrique de haut niveau et patrimoine, avec pour écrin le féerique décor des jardins suspendus du château de Vendôme. En cas d’intempéries, le concert aura lieu aux greniers de l’abbaye (ruelle des Grands Greniers, en centre-ville).

Achat des places en ligne ou réservations préalables par email recommandés :

www.billetweb.fr/academie-bellini-2022

www.bellinibelcanto-internationalcompetition.com.

Informations et réservations :

musicarte-org@live.fr et au 06 09 58 85 97.

Retrait des places réservées (hors billetterie en ligne) 45 min avant le début de chaque concert.

Prix des places : 15€ (plein tarif) / 10€ (-12 ans et demandeurs d’emploi)

Paiement par chèques ou espèces.